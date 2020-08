Perché aumentano i positivi al virus in Italia? Come leggere i dati degli ultimi giorni (Di sabato 8 agosto 2020) L’impatto sulle strutture sanitarie resta limitato. Le ipotesi: più tamponi e tracciamento dei contatti, casi importati da Paesi dove il virus circola, allentate regole di prevenzione Leggi su corriere

LeonardoMerlo19 : @TrezeWill Eh ma allora non facesse il diavolo a quattro il presidente se usciamo agli ottavi perché così aumentano… - pasqualecapozzi : Perché aumentano i contagi di coronavirus in Italia? Ecco come leggere i dati - lasitierasabina : RT @Corriere: Coronavirus, perché aumentano i contagi? Come leggere i dati - rosalinobove : RT @Corriere: Ecco perché aumenta il numero dei contagi - airone555 : RT @Corriere: Ecco perché aumenta il numero dei contagi -