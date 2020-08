Pellegrino Artusi: un francobollo celebra i 200 anni dalla nascita (Di sabato 8 agosto 2020) Il padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi, avrà un francobollo dedicato. Il MISE si occuperà dell’emissione Un anniversario per celebrare uno dei “padri” italiani. Uno delle menti più geniali, che ha rivoluzionato la cucina italiana e l’ha portata ad una misura internazionale. Stiamo parlando di Pellegrino Artusi, che nel 1891 scrisse il manuale intitolato “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“. Ora, lo “chef” sarà celebrato a dovere grazie a Poste Italiane. L’azienda, infatti, ha deciso di dedicare al padre della cucina italiana un francobollo commemorativo. Tutto perché lo scorso 4 Agosto si è festeggiato il ... Leggi su zon

