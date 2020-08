Parte la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano contro il Coronavirus (Di sabato 8 agosto 2020) Il vaccino completamente italiano è pronto per la sperimentazione sull’uomo. È quanto reso noto dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Il vaccino GRAd-Cov-2 è stato sviluppato dall’azienda laziale di biotecnologia ReiThera e finanziato dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Ministero della Ricerca e il Cnr, con un contributo di 5milioni di euro. Il vaccino italiano è pronto alla sperimentazione Dopo l’approvazione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) il 24 agosto 2020 prenderà il via la sperimentazione sull’uomo del vaccino made in Italy. I test saranno condotti sia nell’ospedale romano che nel Centro Ricerche ... Leggi su notizieora

