Parma, ufficiale l’addio di Faggiano: “Una famiglia che porterò sempre nel cuore. I motivi della mia scelta…” (Di sabato 8 agosto 2020) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Daniele Faggiano ha lasciato il Parma.“Questa società, dalla proprietà a tutti i dipendenti, rappresenta per me una famiglia". Lo ha detto lo stesso dirigente ex Trapani. Il direttore sportivo originario di Copertino, che presto si legherà al Genoa, ha annunciato il suo addio alla società ducale attraverso un comunicato diramato questa mattina dal club."Non è stata una scelta facile, ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi. Ritengo sia giusto salutarci al termine di questa stagione dopo il lungo cammino intrapreso insieme, ricco di ostacoli ma soprattutto di grandi gioie. Quando sono ... Leggi su mediagol

