Parma, ufficiale l’addio di Faggiano: “avevo bisogno di nuove sfide”. Adesso il Genoa (Di sabato 8 agosto 2020) Una notizia nell’aria da diversi giorni, anche l’ufficialità. Faggiano lascia il Parma, pronto il trasferimento al Genoa. La Società comunica infatti di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti. Dal 7 dicembre 2016, giorno in cui gli è stata affidata la direzione sportiva della squadra, sono stati conquistati risultati che entrano di diritto nella storia della società: le due promozioni e le due salvezze portano senza dubbio anche la sua firma. “Le nostre strade prendono cammini differenti – ha dichiarato Pietro Pizzarotti, Presidente del Parma Calcio 1913 – ma l’affetto e l’amicizia resteranno per sempre. In questi quattro anni con il Direttore c’è stato un rapporto particolare. ... Leggi su calcioweb.eu

