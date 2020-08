Parma, ufficiale: Faggiano ha risolto il contratto (Di sabato 8 agosto 2020) Parma - Il Parma saluta Daniele Faggiano dopo quattro lunghi anni. Questa mattina il club ducale ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto del direttore sportivo. Arrivato il 7 ... Leggi su corrieredellosport

PARMA - Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni, Daniele Faggiano chiude la sua storia professionale col Parma. Questa mattina il club ducale ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contrat ...