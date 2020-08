Paratici: «Le valutazioni su Sarri le avevamo già fatte» (Di sabato 8 agosto 2020) Sky Sport 24 intervista Fabio Paratici ds della Juventus: «Le nostre valutazioni le avevamo già fatte tra di noi, non è una partita che decide il destino di un allenatore. valutazioni frutto di una stagione, non di una partita». «La decisione di Pirlo è molto naturale, oserei dire juventina. È un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi, è sempre stato in contatto con noi. Pensiamo al fatto che possa essere un predestinato». «Non si è rotto lo spogliatoio con Sarri, non c’è un episodio né un momento. Le stagioni sono lunghe, ci sono tanti momenti che scatenano pensieri, considerazioni. È stata una stagione lunghissima, complicatissima, e siamo arrivati a questa conclusione nel ... Leggi su ilnapolista

