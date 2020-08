Panchina Juventus: “valutazioni in corso”, il borsino degli allenatori valutati, 7 soluzioni! (Di sabato 8 agosto 2020) Valutazioni in corso. Sono ore già calde in casa Juventus, il club bianconero è deluso dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Lione e l’allenatore Maurizio Sarri rischia seriamente l’esonero. La vittoria dello scudetto può non bastare per salvare la Panchina, il percorso in Europa è stato troppo deludente. Non superare il turno contro il Lione è un brutto colpo per la dirigenza, contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico con i francesi che sono stati costretti a fermarsi dopo la sospensione della Ligue 1. La Juventus, invece, aveva sulle gambe tante partite ufficiale e non è riuscita a sfruttare il vantaggio. E’ vero che l’arbitro ha condizionato nettamente la sfida, ma non può essere una ... Leggi su calcioweb.eu

Lightwondale_ : RT @ccanggg: il capitano della juventus non può essere bonucci che ha come obiettivo il campionato. il capitano della juventus deve essere… - CalcioNapoli24 : - Daviderel4 : RT @fanpage: Sarri è ad un passo dal clamoroso addio. Gli ultimi aggiornamenti - Yogaolic : RT @fanpage: Sarri è ad un passo dal clamoroso addio. Gli ultimi aggiornamenti - fanpage : Sarri è ad un passo dal clamoroso addio. Gli ultimi aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juventus Panchina Juve: spunta l'allenatore che sogna Agnelli, è il suo desiderio top secret Calciomercato.com Esonero Sarri: le parole di Agnelli nel post gara non lasciano dubbi

Esonero Sarri – In casa Juventus saranno giorni di riflessione per valutare il dà farsi in vista della prossima stagione. Agnelli ha parlato, chiare le sue dichiarazioni. La partita contro il Lione è ...

Omicidio del maresciallo dei carabinieri Gioia, “lasciati da soli ma faremo Appello” dicono i genitori

09:56Omicidio del maresciallo dei carabinieri Gioia, “lasciati da soli ma faremo Appello” dicono i genitori 09:51Il Palermo che verrà, Mirri rompe il silenzio: "Prenderemo i migliori e un tecnico guer ...

Esonero Sarri – In casa Juventus saranno giorni di riflessione per valutare il dà farsi in vista della prossima stagione. Agnelli ha parlato, chiare le sue dichiarazioni. La partita contro il Lione è ...09:56Omicidio del maresciallo dei carabinieri Gioia, “lasciati da soli ma faremo Appello” dicono i genitori 09:51Il Palermo che verrà, Mirri rompe il silenzio: "Prenderemo i migliori e un tecnico guer ...