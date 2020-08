Panchina Juventus: “valutazioni in corso”, il borsino degli allenatori. 7 soluzioni in caso di addio con Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Valutazioni in corso. Sono ore già calde in casa Juventus, il club bianconero è deluso dopo l’eliminazione in Champions League ad opera del Lione e l’allenatore Maurizio Sarri rischia seriamente l’esonero. La vittoria dello scudetto può non bastare per salvare la Panchina, il percorso in Europa è stato troppo deludente. Non superare il turno contro il Lione è un brutto colpo per la dirigenza, contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e soprattutto fisico con i francesi che sono stati costretti a fermarsi dopo la sospensione della Ligue 1. La Juventus, invece, aveva sulle gambe tante partite ufficiali e non è riuscita a sfruttare il vantaggio. E’ vero che l’arbitro ha condizionato nettamente la sfida, ma non può ... Leggi su calcioweb.eu

Andrea Agnelli ha parlato forte e chiaro al termine di Juventus-Lione di Champions League: "Ci prenderemo qualche giorno di riflessione per capire come affrontare al meglio la nuova stagione con un ri ...

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League potrebbe aver fatto calare il sipario sulla breve esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. La conquista del nono scudetto ...

Andrea Agnelli ha parlato forte e chiaro al termine di Juventus-Lione di Champions League: "Ci prenderemo qualche giorno di riflessione per capire come affrontare al meglio la nuova stagione con un ri ...L'eliminazione della Juventus dalla Champions League potrebbe aver fatto calare il sipario sulla breve esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. La conquista del nono scudetto ...