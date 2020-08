Panchina Juventus, sorpresa Agnelli: il nuovo tecnico è ufficialmente Andrea Pirlo (Di sabato 8 agosto 2020) Panchina Juventus – Andrea Pirlo sta per diventare il nuovo tecnico bianconero dopo l’esonero, avvenuto qualche ora fa, di Maurizio Sarri. Fatale l’eliminazione di ieri contro il Lione in Champions League per il tecnico toscano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex centrocampista dovrebbe essere il nuovo allenatore. Juventus: Allegri ha scelto Pirlo Andrea Pirlo è atteso, a breve, in dirigenza per discutere della proposta che il presidente bianconero ha in mente. Un vero e proprio colpo di scena perché, l’ex Milan avrebbe dovuto seguire la rosa Under 23. Esonero Sarri, tre calciatori commentano con un “like” L’ex ... Leggi su juvedipendenza

