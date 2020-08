Palermo: Vigili urbani soccorrono e salvano neonata in pericolo di vita (Di sabato 8 agosto 2020) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - I Vigili urbani di Palermo hanno salvato una bambina di appena sei mesi in pericolo di vita. E' accaduto in via Ammiraglio Persano dove una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini per una bambina di appena sei mesi che era già cianotica. Gli agenti hanno così condotto la bambina insieme ad un soccorritore all'ospedale Cervello dove, entrata al pronto soccorso in codice rosso, è stata rianimata dal personale sanitario. Leggi su liberoquotidiano

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Palermo. Una bimba di appena sei mesi è stata soccorsa dalla polizia municipale in via Ammiraglio Persano. La pattuglia è stata fermata quando la piccola era già ci ...

