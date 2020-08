Pagelle Bayern Monaco-Chelsea 4-1: voti e tabellino Champions League 2019/2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Bayern Monaco e Chelsea, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Sul velluto i bavaresi. Tutto facile per il Bayern Monaco che si candida prepotentemente alla vittoria finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. Un messaggio importante alle rivali e soprattutto al prossimo avversario, che sarà il Barcellona (vittorioso 3-1 sul Napoli). Robert Lewandowski è il protagonista assoluto della sfida: due reti e due assist (ne beneficiano Perisic e Tolisso) per il centravanti ex Borussia Dortmund, sempre più capocannoniere della Champions League. Il gol della ... Leggi su sportface

sportface2016 : #BayernMonacoChelsea Le pagelle del match dell'Allianz Arena: #Lewandowski compare in tutti i gol, evanescente… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bayern VIDEO HIGHLIGHTS BAYERN MONACO-CHELSEA 4-1: TUTTI I GOL Sportface.it LIVE Manchester City-Real Madrid 2-1 in DIRETTA: i Citizen dominano la gara e raggiungono i quarti di finale contro il Lione! Pagelle e highlights

23.01 LE PAGELLE DEL MANCHESTER CITY: Ederson 6,5; Walker 7, Fernandinho 6,5, Laporte 6, Cancelo 6,5; Rodri 6,5 (dal 89' Otamendi SV); Sterling 7,5 (dal 81' Silva SV), Gundogan 7, De Bruyne 7,5, Foden ...

Inter-Getafe 2-0, nerazzurri agli ottavi col minimo sforzo – Analisi e pagelle

L’Inter è chiamata ad una prova d’orgoglio in Europa League, obiettivo dichiarato dalla proprietà a più riprese. Il tecnico Conte vuole mettere a tacere le polemiche scaturite dalle sue recenti dichia ...

23.01 LE PAGELLE DEL MANCHESTER CITY: Ederson 6,5; Walker 7, Fernandinho 6,5, Laporte 6, Cancelo 6,5; Rodri 6,5 (dal 89' Otamendi SV); Sterling 7,5 (dal 81' Silva SV), Gundogan 7, De Bruyne 7,5, Foden ...L’Inter è chiamata ad una prova d’orgoglio in Europa League, obiettivo dichiarato dalla proprietà a più riprese. Il tecnico Conte vuole mettere a tacere le polemiche scaturite dalle sue recenti dichia ...