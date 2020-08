Ora la legge elettorale spacca pure i dem. Si cerca una nuova intesa. Riparte il dialogo tra i giallorossi. Per salvare il taglio dei parlamentari (Di sabato 8 agosto 2020) Pontieri al lavoro. Il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari si avvicina e, essendo previsto nell’accordo giallorosso che la riforma sarebbe stata accompagnata da una nuova legge elettorale che non è invece ancora stata votata, il Pd prima si è messo di traverso sulla riduzione del numero di deputati e senatori e ora sta registrando fratture al proprio interno. Una situazione che sta portando diversi dem e diversi pentastellati a cercare rapidamente una soluzione per evitare una frattura che alla ripresa delle attività a Montecitorio e a Palazzo Madama sarebbe di difficile composizione. Tutto mentre Italia Viva, che ha fatto marcia indietro sulla norma su cui era stata trovata un’intesa, resta alla finestra a ... Leggi su lanotiziagiornale

