**Omofobia: Zan, 'Salvini disco rotto, fake news per frenare crollo sondaggi** (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - - "Salvini sul ddl contro omotransfobia e misoginia è diventato un disco rotto. Mente sapendo di mentire. È semplicemente vergognoso utilizzare la libertà di espressione per diffondere quotidianamente fake news e non estendere diritti che in Italia sono ancora negati. Speculare elettoralmente per frenare il crollo nei sondaggi della Lega, svilendo la dignità delle persone, non è degno di chi ricopre cariche istituzionali democratiche”. Lo afferma Alessandro Zan, deputato del Pd e relatore della proposta di legge contro l'omofobia. Leggi su iltempo

SimoPillon : Oggi alla Camera è iniziata la discussione su #omofobia. Per l'onorevole Zan io, Salvini e Gandolfini e Meloni sare… - RaffaCaterino91 : RT @SimoneAlliva: Anche oggi chiediamo a @CarloCalenda la sua opinione e quindi la posizione di Azione sulla legge Zan contro l'#omotransf… - DrApocalypse : #Salvini torna ad attaccare il #DDLZan: 'legge bavaglio sulla cosiddetta omofobia' - gayit : Salvini torna ad attaccare il DDL Zan: 'legge bavaglio sulla cosiddetta omofobia' - giovcusumano : RT @SimoneAlliva: Anche oggi chiediamo a @CarloCalenda la sua opinione e quindi la posizione di Azione sulla legge Zan contro l'#omotransf… -

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia Zan **Omofobia: Zan, 'Salvini disco rotto, fake news per frenare crollo sondaggi** | SassariNotizie 24 ore - 539982 SassariNotizie.com Dal pedalò allo scooter: ecco le bizzarre soluzioni per le processioni nell’era Covid

In pedalò o in scooter: le norme Covid per le processioni sono molto restrittive e, pur di onorare la Madonna o i santi, qualche sacerdote usa metodi alternativi e molto creativi. Accade, per esempio, ...

Salvini torna ad attaccare il DDL Zan: “legge bavaglio sulla cosiddetta omofobia”

Gettare fumo negli occhi, istigare alla paura, gridare al benaltrismo. Salvini di nuovo all’attacco della legge contro l’omotransfobia. L’ennesimo gratuito, diffamante e menzognero attacco di un polit ...

In pedalò o in scooter: le norme Covid per le processioni sono molto restrittive e, pur di onorare la Madonna o i santi, qualche sacerdote usa metodi alternativi e molto creativi. Accade, per esempio, ...Gettare fumo negli occhi, istigare alla paura, gridare al benaltrismo. Salvini di nuovo all’attacco della legge contro l’omotransfobia. L’ennesimo gratuito, diffamante e menzognero attacco di un polit ...