Omofobia: Salvini, 'no processo a chi dice che bambini devono avere mamma e papà' (Di sabato 8 agosto 2020) Pisa, 8 ago. (Adnkronos) - "Con tutti i problemi che ha l'Italia sapete qual è la priorità del Pd e dei Cinquestelle in Parlamento nelle prossime settimane? La legge bavaglio sulla cosiddetta Omofobia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Pisa. "Lo Stato meno fa meglio è -ha aggiunto- e non entra in camera da letto. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, con chi vuole, quando vuole senza che sia lo Stato a doversene occupare, senza che nessuno debba essere discriminato per le sue scelte sentimentali e familiari. Però mi fa paura una legge che processa qualcuno che sostiene il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà, non è discriminazione, il bimbo ha bisogno della mamma e del ... Leggi su iltempo

