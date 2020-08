Offese al Presidente della Repubblica sui social: perquisito 46enne di Lecce (Di sabato 8 agosto 2020) Ha offeso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con questa accusa i carabinieri del Ros hanno perquisito un 46enne, residente della provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. Un provvedimento che, in realtà, rientra in una più ampia inchiesta della Procura della Repubblica di Roma con i carabinieri del ROS. Cosa è successo Nello specifico, si tratta di post e contenuti multimediali in cui il 46enne attacca il Capo dello Stato sia per fatti inerenti all’esercizio delle sue funzioni sia per circostanze riguardanti la sua vita privata. La perquisizione è stata estesa anche agli account telematici e ai profili social dell’uomo. ... Leggi su open.online

repubblica : Offese al presidente Mattarella su Twitter, indagato e perquisito 46enne di Lecce - borghi_claudio : Fondamentale la perquisizione. Offese al presidente Mattarella su Twitter, indagato e perquisito 46enne di Lecce… - SkyTG24 : #Roma, offese il Presidente della Repubblica su Twitter: perquisizione - cristina_bassi : RT @borghi_claudio: Fondamentale la perquisizione. Offese al presidente Mattarella su Twitter, indagato e perquisito 46enne di Lecce https… - Orwell1927 : Offese al presidente Mattarella su Twitter, indagato e perquisito 46enne -