Offese al Presidente della Repubblica su Twitter, scatta la perquisizione

L'autore è un 46enne residente nella provincia di Lecce, molto attivo sul microblog. Il pm di Roma indaga su un'"elaborata strategia di aggressione alle più importanti Istituzioni del Paese"

ROMA - I Carabinieri del Ros hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di una persona, ritenuta responsabile dei reati di offesa ...

Sibilia, replica a Sarri: "Dilettanti? Non è un'offesa..."

Non è piaciuto a Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il riferimento di Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lione al mondo dei dilettanti, a propos ...

