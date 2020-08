Odissea per i turisti nella tratta Lipari-Reggio Calabria: aliscafo senza carburante a Messina, 50 minuti di ritardo [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Lungo viaggio stamani nello Stretto di Messina dove l’aliscafo “Natalie” di Liberty Lines partito alle 09:50 da Lipari e diretto a Reggio Calabria con arrivo previsto alle 13:35 ha finito il carburante mentre si trovava in mare. A bordo molteplici i passeggeri di rientro dalle Isole Eolie che oltretutto necessitavano di prendere treni e voli in partenza da Reggio verso il Centro e il Nord Italia. Fortunatamente il Comandante si è accorto in tempo del problema e si è fermato a Messina dove, a causa delle forti piogge che hanno allagato la città, è risultato impossibile fare rifornimento di carburante. I passeggeri dunque sono stati fatti risalire a bordo per prendere i loro ... Leggi su meteoweb.eu

enricocrisci : RT @CndcecConsiglio: Odissea di agosto per i #commercialisti. Postal: “Avevamo previsto tutto”. Miani: “Sciopero inevitabile” - ErmannoTempero1 : RT @Lucagrossi66: Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» - Lucagrossi66 : Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» - LucaStanisci : Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» -… - alebisix : Vi racconto la mia Odissea con Trenitalia, mettetevi comodi. Lunedì 03/08, Trenitalia mi comunica che il mio treno… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea per Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» Corriere della Sera Bellezza, magia, divertimento: ecco le località protagoniste di Sorridi sei in Calabria

Continua anche questa settimana il nostro viaggio tra le località protagoniste del format Sorridi sei in Calabria in onda su LaC Tv e condotto da Cristina Iannuzzi (dal lunedì al venerdì alle ore 15).

Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci»

Stavolta non ci sarà lieto fine. C’è rabbia e pessimismo nelle parole dei commercialisti che stanno vivendo un agosto da incubo. Il problema riguarda un flusso mai visto di scadenze e adempimenti ma a ...

Continua anche questa settimana il nostro viaggio tra le località protagoniste del format Sorridi sei in Calabria in onda su LaC Tv e condotto da Cristina Iannuzzi (dal lunedì al venerdì alle ore 15).Stavolta non ci sarà lieto fine. C’è rabbia e pessimismo nelle parole dei commercialisti che stanno vivendo un agosto da incubo. Il problema riguarda un flusso mai visto di scadenze e adempimenti ma a ...