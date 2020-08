“Nuovo sedere”. Jessica Alves (l’ex Ken Umano) aumenta il lato b: la trasformazione (Di sabato 8 agosto 2020) Rodrigo Alves è divenuto popolare in seguito alla decisione di sottoporsi a numerosi interventi chirurgici con lo scopo di assomigliare al bambolotto Ken, ma a gennaio ha lasciato tutti senza parole dopo aver condiviso alcune foto in cui ha mostrato il nuovo aspetto fisico inviando messaggi ai fan: “Se sei nato con la capacità di cambiare la percezione o le emozioni di qualcuno, non sprecare quel dono. Uno dei doni più straordinari che Dio ci possa dare è la capacità di influenzare”. “Sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigo Alves annunciando la transizione da uomo a donna – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita ... Leggi su caffeinamagazine

