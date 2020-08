Nuovo DPCM, c’è il via libera alla presenza del pubblico in Serie D. Sibilia: “Pronti a ripartire” (Di sabato 8 agosto 2020) Ritorna il pubblico in Serie D: a stabilirlo il Nuovo DPCM.E' di questo pomeriggio la notizia relativa al via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico, stabilita dal Nuovo DPCM. Possono esultare le squadre della LND, che da tempo, per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle normative regionali.Il DPCM stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso per gli ... Leggi su mediagol

