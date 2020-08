Nuovo allenatore Juventus, l’annuncio della società bianconera (Di sabato 8 agosto 2020) Nuovo allenatore Juventus, la società bianconera poche ore dopo l’esonero di Maurizio Sarri reo di aver portato la squadra all’eliminazione dalla Champions League ha scelto Andrea Pirlo. Le voci si sono subito rincorse dopo l’annuncio dell’esonero di Maurizio Sarri. I nomi caldi erano quelli di Simone Inzaghi, la scelta interna di Andrea Pirlo, il ritorno … L'articolo Nuovo allenatore Juventus, l’annuncio della società bianconera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - DiMarzio : La #Juventus ha scelto #Pirlo dopo l'esonero di #Sarri - GoalItalia : Notizia a sorpresa: Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus! - Lorenzo821_ : RT @romeoagresti: ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - Barcafa96204321 : RT @romeoagresti: ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo allenatore Nave, ecco il nuovo allenatore Città della Spezia Calciomercato Juventus, Pirlo nuovo allenatore?

Mancherebbe solo l'ufficialità, ma il nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri potrebbe essere Andrea Pirlo: l'ex centrocampista bianconero è in sede, come raccontato da Sky Sp ...

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus

TORINO. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. La scelta del club bianconero arriva dopo un incontro in sede tra l’ex giocatore bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23, ...

Mancherebbe solo l'ufficialità, ma il nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri potrebbe essere Andrea Pirlo: l'ex centrocampista bianconero è in sede, come raccontato da Sky Sp ...TORINO. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus. La scelta del club bianconero arriva dopo un incontro in sede tra l’ex giocatore bianconero, appena nominato tecnico della Juve Under 23, ...