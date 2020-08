“Nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. Donna muore e marito confessa l’omicidio: “L’ho strangolata” (Di sabato 8 agosto 2020) “Nonna è caduta, chiama l’ambulanza”. Aveva raccontato alla nipote e ai soccorritori che sua moglie era rimasta gravemente ferita cadendo dalle scale della loro abitazione di Brugherio (Monza). Quattro giorni più tardi la Donna è deceduta all’ospedale di Vimercate e l’uomo, di 80 anni, ha confessato di averla uccisa lui, strangolandola. Ha confessato di aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Rocca, di 86 anni, deceduta nella mattinata di oggi, venerdì 7 agosto, all’ospedale di Vimercate (Monza), dopo tre giorni di agonia. Per questo un uomo di 80 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di omicidio volontario, su disposizione del gip di Monza. Donna morta in ospedale: il ... Leggi su limemagazine.eu

U021165 : RT @Laura6976: La nonna è caduta e ha sbattuto la testa, non sembra una cosa grave, ma abbiamo chiamato comunque l'ambulanza per sicurezza.… - yoongikigvi : @Gioo_Gioo00 mi nonna era caduta e non riusciva a rialzarsi, per fortuna che so andati i miei - Laura6976 : La nonna è caduta e ha sbattuto la testa, non sembra una cosa grave, ma abbiamo chiamato comunque l'ambulanza per s… - ChiranAngelgela : A Brugherio un 80enne strangola la moglie di 86 anni. Per 3 giorni ha sostenuto la solita tesi della caduta delle s… - PiramideRossa : 'Nonna è caduta, chiama l'ambulanza'. 80enne chiede alla nipote di avvisare i soccorsi, ma dopo tre giorni confessa… -

