"Non è un caso". Clamoroso, Conte ha pianificato tutto: verbali desecretati, la verità dietro alla loro pubblicazione (Di sabato 8 agosto 2020) I verbali parzialmente pubblicati del Comitato tecnico scientifico sul coronavirus fanno ancora discutere. Il motivo non risiede solo nel fatto che Giuseppe Conte abbia tentato in tutti i modi di tenerli nascosti, ma anche nel fatto che il premier non ascoltò il consiglio del Cts e impose il lockdown a tutto il Paese. Per questo la Lega ci va giù pesante. "Dibattito in Aula il prima possibile. Conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale. E, anche e soprattutto, dimissioni del premier Giuseppe Conte", tuona Massimiliano Romeo, il capogruppo del Carroccio al Senato in un'intervista al Corriere. Quello che non torna a Romeo sono le tante pagine mancanti: "Mi lasci dire che a me non pare un caso che abbiano desecretato i ... Leggi su liberoquotidiano

juventusfc : FT | Ci abbiamo messo tutto. Ci abbiamo messo due gol. Non sono bastati. A Lisbona andrà l'@OL. #JuveOL - Capezzone : +++Supersintesi+++ Desecretazione o no, resta la sostanza: non c’è stata nessuna strategia né sanitaria né economic… - matteosalvinimi : Preoccupano le notizie di stampa sull’apertura indiscriminata al 5G di Pechino da parte del governo italiano: Conte… - diclelidia : @UomoRango @Lazio_jp Noi donne tifose non abbiamo questi problemi ?? - Lara86124487 : RT @matteosalvinimi: #FEDRIGA: «NON SI ENTRA ILLEGALMENTE? CONTE HA PRESO IN GIRO IL FRIULI, GLI IRREGOLARI ARRIVANO OGNI GIORNO E L’80% DE… -