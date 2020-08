“Non respiro, non respiro”, il video della morte di John Neville in una prigione del North Carolina scuote di nuovo gli Usa (Di sabato 8 agosto 2020) “Non respiro, per favore, non respiro”. Una supplica ripetuta per minuti, senza che nessuno l’abbia presa in considerazione. Se ne è andato così John Neville, detenuto afroamericano di 56 anni. Sopra di lui in una cella minuscola c’erano 5 agenti del penitenziario della contea di Forsyth in North Carolina, dov’era finito per aver aggredito una donna. La morte dell’uomo risale al 2 dicembre 2019, i filmati sono stati diffusi solo nei giorni scorsi, su richiesta della famiglia dell’uomo. Neville è morto il due giorni dopo, il 4 dicembre, per le conseguenze di quel trattamento: l’arresto cardiaco che ha bloccato l’afflusso di sangue al cervello. ... Leggi su ilfattoquotidiano

