Nlg | Santa Teresa-Bonificio in 15 minuti col nuovo catamarano

Un catamarano ad alta velocita' della NLG colleghera' in soli 15 minuti di navigazione Santa Teresa di Gallura con Bonifacio. Il servizio dovrebbe partire entro la prossima settimana, non appena arriveranno le ultime autorizzazioni richieste dalla societa' di navigazione napoletana gia' all"inizio dell'anno. Il collegamento sara' effettuato dal catamarano "Ponza Jet", un 37 metri costruito nel 1992 per il solo trasporto passeggeri, con una capienza di 360 posti. Fara' la traversata delle Bocche di Bonifacio seguendo la rotte Palau-Bonifacio-Santa Teresa di Gallura-Bonifacio-Palau. Il costo del biglietto, annuncia la NLG, sara' in linea con i ticket venduti dalle altre compagnie che gia' operano ...

