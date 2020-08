Napoli, tragedia in strada: capitano della Municipale ha infarto e muore in auto (Di sabato 8 agosto 2020) E’ morto mentre era nella sua auto il capitano della Polizia Municipale Ciro Colimoro. L’uomo, 66 anni, si trovava su viale Augusto quando avrebbe accusato un malore all gida schiantandosi contro un’altra auto. Fuorigrotta (Napoli), morto Ciro Colimoro La scena si è consumata davanti a tutti ed in pieno pomeriggio. Colimoro stava procedendo lungo la … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tragedia Napoli, tragedia in strada: capitano della Municipale ha infarto e muore in auto Teleclubitalia.it Capua, muore sul lavoro: 39enne investito dal muletto

Il 39enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118, in condizioni disperate, all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, ma non ce l'ha fatta. Era sposato e aveva un figlio piccolo e un altro era in ar ...

Tragedia sul viale Augusto, muore in auto un ufficiale della municipale

Era alla guida della sua automobile Ciro Colimoro, importante e apprezzato ufficiale della polizia municipale, quando ha accusato un malore che gli ha tolto la vita. Prima di terminare la sua corsa, ...

