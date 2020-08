Napoli, rimpianti da Champions: battuto da Messi e dal "Varcellona", altro torto arbitrale dopo Lione-Juve (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli perde 3-1 contro il Barcellona e viene eliminato agli ottavi di Champions League. Gli uomini di Gennaro Gattuso tornano a casa con più rimpianti di quanto il punteggio finale lasci pensare: la partita è stata pesantemente influenzata da un errore dell'arbitro, che al decimo minuto non ha ravvisato neanche con l'aiuto del Var una spinta nettissima su Demme, con Lenglet che ne ha tratto vantaggio per siglare l'1-0. E dire che il Napoli era partito fortissimo, prendendo subito un palo con Mertens. Poi il vantaggio ha messo le ali al Barcellona, che per mezz'ora ha imperversato in attacco: ha segnato due volte con il marziano, Leo Messi, che però si è visto allungare un gol per un tocco di mano. Poi il rigore trasformato da Suarez e parzialmente bilanciato da quello ... Leggi su liberoquotidiano

