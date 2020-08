Napoli, muore 15enne investita da un’auto Indagato per omicidio stradale il 21enne alla guida (Di sabato 8 agosto 2020) Due ragazze sono state investite in piazza Carlo III a Napoli: Maya Gargiulo, 15 anni, è morta, una 14enne è rimasta ferita. alla guida dell’auto, un 21enne, Indagato per omicidio stradale Leggi su corriere

