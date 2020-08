Napoli, morta ragazza di 15 anni investita a piazza Carlo III. Amica ferita. «Omicidio stradale», guidatore indagato (Di sabato 8 agosto 2020) Napoli, una ragazza, Maya Gargiulo, è morta in un incidente dalle modalità tragiche in pieno centro. Sconvolgente la dinAmica: la quindicenne stava attraversando la strada insieme a... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Investita mentre attraversa la strada, morta 15enne a #Napoli, ferita l'amica di 14 anni che era con lei. L'auto c… - silviaindump : RT @ultimenotizie: Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III, a #Napoli. Una ragazzina 15enne è morta travolta da una Smart Forfou… - epiclove_ : RT @ultimenotizie: Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III, a #Napoli. Una ragazzina 15enne è morta travolta da una Smart Forfou… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III, a #Napoli. Una ragazzina 15enne è morta travolta da una Smart Forfou… - ruiciccio : RT @ultimenotizie: Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III, a #Napoli. Una ragazzina 15enne è morta travolta da una Smart Forfou… -