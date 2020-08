Napoli, Insigne segna al Barcellona ed entra nella storia della Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Insigne è il primo italiano della storia a segnare in Champions League contro Barcellona Real Madrid in trasferta Opta rilancia un dato su Barcellona Napoli, in merito alla rete siglata su rigore da Lorenzo Insigne allo scadere del primo tempo. «Lorenzo Insigne è il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real Madrid che contro Barcellona (al Bernabeu e al Campo Nou). Portabandiera». 1 – Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare ... Leggi su calcionews24

