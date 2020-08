Napoli, Giuntoli: «Possiamo dare fastidio al Barcellona» (Di sabato 8 agosto 2020) Cristiano Giuntoli ha parlato prima del match di Champions League contro il Barcellona: le dichiarazioni del ds del Napoli Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Barcellona. CAMP NOU – «È un ambiente molto affascinante, noi siamo molto concentrati e proveremo a fare una gara tosta e l’impresa». PARTITA – «A volte scherzando diciamo che col Barcellona e il Real Madrid sembra che il campo sia in salita, magari Rino si riferiva alle nostre battute. Sicuramente sarà complicato, ma siamo convinti di poter dare fastidio a questa grande squadra». INSIGNE – «Sta ... Leggi su calcionews24

napolista : Giuntoli: “Insigne sta bene. Proveremo a fare l’impresa” Il direttore sportivo del Napoli a Sky Sport: “Sarà compli… - russotony79 : Giuntoli: c’è voglia di fare l’impresa - sportface2016 : #BarcellonaNapoli, #Giuntoli: '#Insigne sta bene, proviamo a fare l'impresa' #Ucl - MediaFbi : Giuntoli: 'Napoli want a coup' - ForzAzzurri1926 : BARCELLONA-NAPOLI, GIUNTOLI CARICA GLI AZZURRI. ECCO COSA FAREMO >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giuntoli

Per il Barcellona è un match da non fallire perché la Champions resta l'unico modo per evitare una stagione fallimentare 20.30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Barcellona. CAMP NOU – «È un ambiente molto affascinante, noi siam ...