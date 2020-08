Muore di peste bubbonica, villaggio in lockdown (Di sabato 8 agosto 2020) Le autorità della regione cinese della Mongolia hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte per peste bubbonica di un residente È stato posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di uno dei residenti. Il comunicato è arrivato dalle autorità di Baotou domenica scorsa e la conferma della diagnosi è giunta … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

