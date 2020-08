Multato perché il suo gallo canta solo prima dell'alba (Di sabato 8 agosto 2020) Nino Materi prima che il gallo canti, mi multerai tre volte. Parola di Matteo. Non l'evangelista. Ma, più prosaicamente, il proprietario del gallo "Rompi", così simpaticamente ribattezzato dai vicini per quel suo vizietto di rompere già alle 4 di notte. prima che il gallo canti, mi multerai tre volte. Parola di Matteo. Non l'evangelista. Ma, più prosaicamente, il proprietario del gallo «Rompi», così simpaticamente ribattezzato dai vicini per quel suo vizietto di rompere già alle 4 di notte. Fatto sta che Matteo, 83 anni, si è beccato una multa di 166 euro (le altre due seguiranno, se non riuscirà a convincere «Rompi» a darsi una calmata) per «disturbo alla quiete pubblica». Matteo, ... Leggi su ilgiornale

Multato perché Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Multato perché