MotoGp, Zarco non si illude dopo la pole di Brno: “non ho ancora il ritmo per giocarmi la vittoria” (Di sabato 8 agosto 2020) pole position incredibile per Johann Zarco a Brno, il pilota francese porta la sua Ducati Avintia davanti a tutti al termine di una qualifica davvero sorprendente. Foto Getty / Mirco Lazzari gpUn risultato che lascia di stucco lo stesso transalpino, incredulo ma consapevole che difficilmente potrà giocarsi la vittoria: “sono contento, ancora non ci credo di aver conquistato la pole position oggi! Ho avuto una buona giornata venerdì e ho migliorato i miei tempi sul giro con le gomme per passare al Q2. Ho disputato una buona terza sessione di prove libere e questa è una soddisfazione. Sono contento e spero di poter sfruttare questa posizione per iniziare bene domani. Non ho ancora il ritmo per giocarmi la vittoria, ma ... Leggi su sportfair

