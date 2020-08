MotoGp, Viñales guarda il bicchiere mezzo pieno: “ho salvato il salvabile, il quinto posto non è da buttare” (Di sabato 8 agosto 2020) Un quinto posto tutt’altro che soddisfacente per Maverick Viñales nelle qualifiche del GP di Brno, costretto a fare a meno dell’ultimo time-attack e dunque impossibilitato a tentare l’assalto alla pole di Johann Zarco. Mirco Lazzari gpGetty ImagesPoco male comunque per lo spagnolo della Yamaha, che ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport di essere comunque ottimista in vista della gara di domani: “abbiamo salvato abbastanza il salvabile, perché non ho potuto fare l’ultimo time-attack, ma sono riuscito comunque a essere quinto. Sono contento, partiamo dalla seconda fila anche se non è il massimo, però domani sono sicuro di scattare bene e avremo un’altra bella opportunità. Dobbiamo guardare in avanti, il ... Leggi su sportfair

