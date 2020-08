MotoGp, Valentino Rossi non usa giri di parole: “ci vorrà culo per riuscire a conquistare il podio domani” (Di sabato 8 agosto 2020) Brutta qualifica oggi per Valentino Rossi, che a Brno ha conquistato un anonimo decimo posto sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore ha sofferto il caldo e e le alte temperature del pomeriggio, non riuscendo a lottare con i migliori: “il passo è buono, sapevo che avrei sofferto un po’ di più oggi pomeriggio, ma speravo almeno di arrivare in terza fila, ma decimo è più difficile. Bisogna fare tutto bene e ci vuole anche un po’ di culo. Il podio è difficile, ma bisogna provarci in tutti i modi e comunque provare a fare una bella gara, partendo forte e provando a stare attaccato a quelli davanti, perché il passo ce l’ho. A vedere così, non sembra affatto male andare nel Team Petronas. ... Leggi su sportfair

