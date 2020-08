MotoGP, sospetto positivo al Covid-19 a Brno (Di sabato 8 agosto 2020) MotoGP, possibile positivo al Covid-19 nel paddock di Brno, dove domani si correrà il Gran Premio di Repubblica Ceca La MotoGP domani scenderà in pista per il Gp di Brno ma la vigilia è animata da un sospetto positivo al Covid-19 nel paddock, peraltro più che blindato. Come afferma il sito The Race non si tratterebbe di un pilota, bensì di un uomo della troupe della Dorna, la società che organizza il mondiale. Potrebbe essere un membro della produzione televisiva e si tratterebbe del primo caso assoluto nel circus delle due ruote dalla ripartenza del mondiale. In attesa del secondo test di conferma, l’uomo e tutto il personale della produzione tv sarebbero stati messi in isolamento in ... Leggi su bloglive

