MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca dove vederlo in diretta e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo una settimana di pausa torna il Motomondiale per il MotoGP Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno per il terzo appuntamento della stagione 2020-2021. Il programma del weekend ha visto già le moto e i piloti protagonisti con le conferenze del giovedì e le prime libere del venerdì. Sabato 8 agosto le qualifiche e domenica 9 agosto la gara.Per la corsa della domenica sarà quasi certamente battaglia tra il Grande protagonista di questo avvio del Motomondiale Fabio Quartararo e lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales. Non ci sarà, come noto, il campione del mondo Marc Marquez out anche per questa gara a seguito ... Leggi su itasportpress

