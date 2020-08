MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020, Morbidelli: “Buona qualifica per me, spero di fare una buona gara” (Di sabato 8 agosto 2020) “E’ stata una qualifica buona per me, è positivo per me partire in prima fila e spero di fare una buona gara, magari davanti ai due francesi“. Lo ha dichiarato Franco Morbidelli al termine delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca chiuse dall’italobrasiliano con il terzo crono assoluto: “In FP4 ho fatto una piccola caduta alla curva 11 e ho perso un po’ il feeling – confessa il pilota della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport – ma giro dopo giro ho cercato di riprenderlo e fortunatamente è tornato“. Leggi su sportface

