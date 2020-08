Morto Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globe: aveva 68 anni. “Credeva nel potere del cinema di cambiare il mondo” (Di sabato 8 agosto 2020) Una carriera nel giornalismo, tra politica e tecnologia, prima che il suo grande amore – il cinema – lo facesse approdare a Hollywood: Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globe, è Morto a Los Angeles a 68 anni. Nato in Argentina (lì i genitori ebrei si rifugiarono durante il nazismo) Soria era cresciuto a Milano dove aveva studiato e iniziato a lavorare come giornalista per L’Espresso. Nel 1982 arriva a Los Angeles, nel 1989 entra nella Hollywood Foreign Press Association, l’associazione che ogni anno assegna i Golden Globes alle eccellenze del grande e piccolo schermo. presidente prima nel 2003 e poi nel 2015, è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Addio a Lorenzo Soria: è morto all'età di 68 anni il presidente dei Golden Globes #LorenzoSoria… - FQMagazineit : Morto Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globe: aveva 68 anni. “Credeva nel potere del cinema di cambiare il mond… - infoitcultura : Morto Lorenzo Soria, il presidente dei Golden Globes è mancato a 68 anni per un cancro - infoitcultura : Morto il giornalista Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globes - fisco24_info : Morto Lorenzo Soria, presidente della Hollywood Foreign Press Association: Aveva 68 anni. Per anni alla guida dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lorenzo Morto Lorenzo Soria: l'ex presidente dei Golden Globes aveva 68 anni

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Lorenzo Soria: il giornalista italiano che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione che ogni anno assegna i Golden Gl ...

Morto Lorenzo Soria, il presidente dei Golden Globes è mancato a 68 anni per un cancro

È morto il giornalista Lorenzo Soria, che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione che assegna i Golden Globes. Il decesso è avvenuto a soli 68 anni nell ...

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Lorenzo Soria: il giornalista italiano che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione che ogni anno assegna i Golden Gl ...È morto il giornalista Lorenzo Soria, che per anni è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione che assegna i Golden Globes. Il decesso è avvenuto a soli 68 anni nell ...