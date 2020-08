Monte Bianco, morto alpinista di 26 anni su Grandes Jorasses (Di sabato 8 agosto 2020) Un alpinista di appena 26 anni è morto sul Monte Bianco cadendo da un’altezza di 30 metri sulla parete est ella Grandes Jorasses. La tragedia è avvenuta mentre il giovane alpinista stava aprendo una strada di scalata in compagnia di altri due sportivi. Il gruppo si trovava sulla parete est della Grandes Jorasses e si … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter_Women : ?? | SQUADRA Pomeriggio ad alta quota per #InterWomen: con la funivia Skyway Monte Bianco abbiamo raggiunto quota 3… - rep_torino : Neowise, la cometa accarezza il Monte Bianco: l'incontro è da sogno - MIPiemonte : ??Traforo Monte Bianco ??Code fra Francia e RN205 / Tunnel M.Bianco in direzione Chamonix. - PicoPaperopoli : ?? #8Agosto 1786 – Il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat. ?? ?? #AccaddeOggi - TrafficoA : TR1 - Traforo del Monte Bianco - Coda Traforo del Monte Bianco Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur Attesa... -