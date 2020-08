Milly Carlucci, che soddisfazione: il prestigioso traguardo della figlia Angelica (Di sabato 8 agosto 2020) Giovane, intraprendente e adesso anche presidente dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel Lazio. Stiamo parlando di Angelica Donati, figlia della conduttrice Milly Carlucci e del marito Angelo. La ragazza, intervistata dal settimanale Gente, ha raccontato il suo successo all’interno del mondo imprenditoriale e ha espresso un giudizio sulle somiglianze con mamma Milly. Il successo nell’imprenditoria di Angelica Donati Laureata in Management alla London School of Economics (LSE) e master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford. Un curriculum certamente degno di nota quello posseduto da Angelica Donati, figlia di Milly ... Leggi su thesocialpost

