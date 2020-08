Milik Juventus, trattativa tortuosa: risalgono le quotazioni per un obiettivo (Di sabato 8 agosto 2020) Milik Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Milik per rinforzare l’attacco. Il centravanti del Napoli è da tempo sulla lista di Paratici, con quest’ultimo che valuta la strategia per soffiarlo agli azzurri. trattativa tortuosa per i bianconeri, e adesso risalgono le quotazioni per un obiettivo nel reparto offensivo. Milik Juve, affare difficile: risalgono le quote di Raul Jimenez Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Tuttosport” sarebbe alquanto complicato l’affare Milik per la Juventus. Nonostante il centravanti polacco abbia manifestato la volontà di trasferirsi a Torino. Leggi anche: Sarri ... Leggi su juvedipendenza

