Milano, parcheggia nel posto disabili: l'assessore lo riprende e poi gli offre il caffè (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 agosto 2020 - È arrivato rombando, ha parcheggiato una decappottabile davanti a un bar nel posto riservato ai disabili. Ed è sceso per entrare, peraltro senza mascherina , nel locale. Non ... Leggi su ilgiorno

Rombando con la sua decapottabile è giunto innanzi a un bar di Milano, parcheggiando nel posteggio riservato ai disabili. Ma lui, che di nome fa Andrea, è un giovane di 26 anni sano e in forma. Se ne ...

