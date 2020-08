Milano, filma donne in negozio e detiene immagini pedopornografiche: arrestato (Di sabato 8 agosto 2020) Milano, 8 agosto 2020 - La polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un cittadino filippino di 57 anni per l'ingente detenzione di materiale pedopornografico. I poliziotti della volante dell'Ufficio ... Leggi su ilgiorno

Lo hanno bloccato in un negozio di abbigliamento in centro a Milano perché con uno stratagemma, con il telefonino, filmava dal basso le donne con le gonne o con i pantaloncini. Poi, durante la ...

