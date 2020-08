Milan, il rinforzo per il centrocampo ha detto sì: il “cavallo di ritorno” che piace ai tifosi… (Di sabato 8 agosto 2020) Il Milan ha concluso nel modo migliore possibile la stagione. Ottimi risultati per i rossoneri di Pioli che attendono con impazienza la prossima stagione. Per confermare quanto di buono visto di recente, però, saranno necessari dei rinforzi. Uno in particolare sta stuzzicando la dirigenza: si tratta di Tiémoué Bakayoko che già in passato aveva ben impressionato con la maglia rossonera.Milan: Bakayoko ha detto sìcaption id="attachment 728989" align="alignnone" width="402" Bakayoko (getty images)/captionTiémoué Bakayoko, centrocampista già visto dalle parti di Milanello nel 2018-2019, di proprietà del Chelsea, sarebbe il primo rinforzo del Milan per la prossima stagione. Il francese, reduce dall'esperienza al Monaco, avrebbe ... Leggi su itasportpress

