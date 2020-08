Milan, Bakayoko ha detto sì. Ora si cerca l'accordo col Chelsea (Di sabato 8 agosto 2020) Tiemouè Bakayoko ha detto sì al ritorno al Milan. Il francese e i dirigenti rossoneri hanno trovato l'accordo economico per stabilire il rientro a Milano del centrocampista del Chelsea , che ha già ... Leggi su quotidiano

