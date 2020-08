Milan Bakayoko, c’è il sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea (Di sabato 8 agosto 2020) Milan Bakayoko, c’è il sì del giocatore: ora si tratta col Chelsea. Il francese è disposto anche a ridursi lo stipendio Il Milan ha il sì di Bakayoko. Il centrocampista francese del Chelsea, infatti, può tornare in rossonero, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. C’è l’intesa sull’ingaggio – si legge sulla rosea – ora serve convincere il Chelsea. Il calciatore è anche disposto a ridursi lo stipendio, ma i blues vogliono venti milioni. Sul piatto c’è anche l’ipotesi del prestito, come già fatto in passato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

