Migranti, perché ho aderito a ResQ e perché stavolta anch’io ho deciso di fare la mia parte (Di sabato 8 agosto 2020) di Michela Sfondrini Domanda semplice, risposta altrettanto semplice.Perché una barca, un’altra barca? Perché tante, troppe persone continuano a morire nel tentativo, spesso disperato, di attraversare il Mediterraneo, spinte da una misura di necessità e di bisogno che credo di non poter comprendere. Come tutti, negli ultimi anni, ho assistito allo sciorinare delle cifre dei morti, dei dispersi, dei recuperati. Come tanti ho cercato di immaginare le storie dietro ai numeri, le vite delle persone dietro all’anonimato della cronaca, le ragioni di gesti che paiono illogici e irrazionali – cosa abbiamo da offrire loro, davvero? – rimanendo sgomenta di fronte a ciò che sta accadendo e che continuerà ad accadere. Che ci piaccia o no. Che ci piaccia o no, non si interromperanno le partenze dalle coste africane; che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

