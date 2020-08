"Mi hanno violentata", 19enne trovata nuda in spiaggia (Di sabato 8 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Una ragazza di 19 anni è stata ritrovata nuda su una spiaggia di Cattolica. La ragazza ha raccontato agli inquirenti di essere stata vittima di stupro: s'indaga per presunto abuso sessuale Era nuda, addormentata su una spiaggia di Cattolica, la 19enne che nelle prime ore di ieri mattina è stata soccorsa da una coppia di sconosciuti. "Mi hanno violentata'', ha raccontato subito dopo ai carabinieri sporgendo denuncia per stupro contro ignoti. Ora, spetterà agli investigatori accertare la dinamica del presunto abuso sessuale. Il ritrovamento Erano pressapoco le ore 4.30 del mattino di venerdì 7 agosto quando una coppia di fidanzati ha ritrovato su una spiaggia di Cattolica, in ... Leggi su ilgiornale

